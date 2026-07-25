SiAmo Paduli | Risultati dopo le nostre denunce ma ora servono interventi definitivi
Dopo le segnalazioni, l’amministrazione comunale ha riottenuto l’accesso all’immobile abbandonato nel centro di Paduli, vicino alla chiesa di San Giovanni, e ha messo in sicurezza l’area. SiAmo Paduli ha dichiarato che i risultati sono stati raggiunti grazie alle denunce, ma ha sottolineato che sono necessari interventi più definitivi per risolvere definitivamente la situazione. Ora si attende un intervento strutturale che garantisca la bonifica e la messa in sicurezza dell’edificio.
?“Prendiamo atto che, dopo le nostre segnalazioni, l’Amministrazione comunale ha provveduto nuovamente a mettere in sicurezza l’area dell’immobile abbandonato situato nel centro di Paduli, accanto alla Chiesa di San Giovanni. È la dimostrazione che un’opposizione seria, attenta e presente sul territorio svolge un ruolo fondamentale nell’interesse della comunità”. Lo dichiarano i consiglieri comunali del gruppo “SiAmo Paduli”.?“L’edificio – spiegano i consiglieri – versa da tempo in uno stato di grave degrado, con una copertura in amianto, evidenti criticità strutturali e scale pericolanti che rappresentano un potenziale rischio per la pubblica incolumità. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
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