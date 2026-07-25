SiAmo Paduli | Risultati dopo le nostre denunce ma ora servono interventi definitivi

Notizia in breve

Dopo le segnalazioni, l’amministrazione comunale ha riottenuto l’accesso all’immobile abbandonato nel centro di Paduli, vicino alla chiesa di San Giovanni, e ha messo in sicurezza l’area. SiAmo Paduli ha dichiarato che i risultati sono stati raggiunti grazie alle denunce, ma ha sottolineato che sono necessari interventi più definitivi per risolvere definitivamente la situazione. Ora si attende un intervento strutturale che garantisca la bonifica e la messa in sicurezza dell’edificio.