Lavori nel carcere di Opera a Milano dopo le denunce dei detenuti | Servono a pulire la cella delle aggressioni

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le segnalazioni dei detenuti, sono stati avviati lavori di manutenzione nel carcere di Opera, situato a Milano. Le lettere inviate a un sito di informazione descrivono interventi finalizzati alla pulizia delle celle, in seguito a episodi di aggressioni. Le denunce dei detenuti hanno portato all'attenzione delle autorità la necessità di interventi per migliorare le condizioni all’interno della struttura. I lavori di manutenzione sono stati avviati nelle ultime settimane, secondo quanto riferito nella comunicazione.

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Lavori di manutenzione nel carcere milanese di Opera dopo le denunce dei detenuti. Nell'ultima lettera indirizzata a Fanpage.it i reclusi parlano di come sia stata ripulita la cella dove sarebbero avvenute le presunte aggressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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