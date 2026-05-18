Lavori nel carcere di Opera a Milano dopo le denunce dei detenuti | Servono a pulire la cella delle aggressioni
Dopo le segnalazioni dei detenuti, sono stati avviati lavori di manutenzione nel carcere di Opera, situato a Milano. Le lettere inviate a un sito di informazione descrivono interventi finalizzati alla pulizia delle celle, in seguito a episodi di aggressioni. Le denunce dei detenuti hanno portato all'attenzione delle autorità la necessità di interventi per migliorare le condizioni all’interno della struttura. I lavori di manutenzione sono stati avviati nelle ultime settimane, secondo quanto riferito nella comunicazione.
Lavori di manutenzione nel carcere milanese di Opera dopo le denunce dei detenuti. Nell'ultima lettera indirizzata a Fanpage.it i reclusi parlano di come sia stata ripulita la cella dove sarebbero avvenute le presunte aggressioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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