Lavori nel carcere di Opera a Milano dopo le denunce dei detenuti | Servono a pulire la cella delle aggressioni

Dopo le segnalazioni dei detenuti, sono stati avviati lavori di manutenzione nel carcere di Opera, situato a Milano. Le lettere inviate a un sito di informazione descrivono interventi finalizzati alla pulizia delle celle, in seguito a episodi di aggressioni. Le denunce dei detenuti hanno portato all'attenzione delle autorità la necessità di interventi per migliorare le condizioni all’interno della struttura. I lavori di manutenzione sono stati avviati nelle ultime settimane, secondo quanto riferito nella comunicazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui