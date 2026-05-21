Mancano poche ore alla conclusione della campagna elettorale nel comune di Paduli, dove si stanno preparando alle prossime elezioni amministrative. Il sindaco uscente, sostenuto dal movimento “SiAmo Paduli”, ha espresso la volontà di portare avanti un cambiamento che permetta al paese di voltare pagina. La discussione si concentra sulle sfide da affrontare e sui progetti futuri, con i candidati impegnati in incontri pubblici e confronti con i cittadini. La campagna si avvia alla sua fase finale, lasciando spazio alle decisioni degli elettori.

Tempo di lettura: 3 minuti Mancano ormai poche ore alla chiusura della campagna elettorale e la lista “SiAmo Paduli” con Daniele Bonavita sindaco rilancia con forza gli ultimi punti del proprio programma amministrativo, frutto di settimane intense vissute tra le strade del paese, nelle contrade, nelle piazze e nei numerosi incontri con i cittadini. Una campagna costruita sul dialogo e sull’ascolto, con l’obiettivo di dare finalmente a Paduli una prospettiva concreta di crescita, sviluppo e rinascita. “ Abbiamo scelto di fare una campagna elettorale vera, guardando le persone negli occhi, ascoltando problemi, idee e speranze – dichiara Daniele Bonavita –. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “SiAmo Paduli” con Bonavita Sindaco: “Ora Paduli merita di voltare pagina”

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