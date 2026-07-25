Un turista olandese si è tuffato nel lago di Como per salvare il figlio e non è più riemerso. L’incidente è avvenuto alle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, mentre noleggiava una barca con i tre figli. Le ricerche sono in corso, coinvolgendo le forze di soccorso. La famiglia si trovava nella zona di una località turistica. Non ci sono ancora dettagli sulle condizioni dei figli o sul motivo del tuffo.

Doveva essere una bella vacanza ma si è trasformata in una tragedia. Al momento, infatti, risulta ancora disperso dalle 12:30 di oggi, sabato 25 luglio, nelle acque del lago di Como un turista olandese che aveva preso a noleggio una barca con i tre figli. All'altezza di Menaggio, l'uomo si era tuffato con il figlio sedicenne in un punto in cui la profondità del lago passa rapidamente da 25 a 100 metri, mentre l'imbarcazione con gli altri due figli si è allontanata, probabilmente per colpa della corrente molto forte in quel punto. Il ragazzo sedicenne è stato salvato da una imbarcazione di passaggio e affidato alle cure dei sanitari. Sono in corso le ricerche del padre. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Lago di Como, si tuffa per salvare il figlio ma non riemerge più: turista disperso

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LAGO DI COMO, turista olandese si TUFFA per SALVARE il figlio e NON RIEMERGE

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Si tuffa nel lago Como per salvare il figlio, disperso un 44enne x.com

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