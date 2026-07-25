Lago di Como si tuffa per aiutare il figlio e non riemerge

Da lapresse.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 45 anni è scomparso nel lago di Como dopo essersi tuffato da una barca. I soccorritori sono intervenuti a Menaggio, ma l’uomo non è riuscito a tornare in superficie. La polizia ha avviato le ricerche senza esito finora. La vittima è un turista olandese. La zona è stata messa sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di ricerca.

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Nuova tragedia nel lago di Como. I soccorsi sono mobilitati a Menaggio per un uomo di 45 anni, turista olandese, che si è tuffato nelle acque del lago da una barca senza più riemergere. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo si è tuffato dopo che uno dei tre figli, di 16 anni, avrebbe avuto delle difficoltà, mentre gli altri due sono rimasti a bordo dell’imbarcazione. I ragazzi hanno attirato l’attenzione di alcuni pescatori di passaggio che hanno issato a bordo il ragazzo, ma non hanno visto il padre. Sommozzatori in immersione a profondità variabile dai meno 15 a meno trenta metri Le ricerche sono in corso dalle 12.45 circa: sul posto i... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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