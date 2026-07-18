Si tuffa nel lago a Sirmione per salvare un bambino e non riemerge | disperso un uomo

Da lapresse.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo si è tuffato nel lago di Garda a Sirmione intorno alle 16.30 e non è più riemerso. Le autorità stanno conducendo operazioni di ricerca nel tratto interessato, dove si sono dirette le squadre di soccorso. Sul posto, imbarcazioni e sommozzatori stanno scandagliando l’area in cerca del disperso. Nessuna altra persona è stata coinvolta nell’incidente.

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Dalle 16.30 di oggi sono in corso le operazioni di ricerca di un uomo che si è tuffato da una imbarcazione nel lago di Garda a Sirmione, nel Bresciano, senza più riemergere. Dalle prime informazioni raccolte, l’uomo si sarebbe gettato in acqua per prestare soccorso a un bambino che era in difficoltà nel lago e che è poi stato recuperato, incolume. Per le ricerche sono stati inviati l’elicottero dei vigili del fuoco da Venezia con a bordo i sommozzatori, oltre a una squadra di sommozzatori via terra, anch’essa proveniente dal capoluogo veneto. Sul posto operano inoltre i soccorritori acquatici dei vigili del fuoco con imbarcazioni e la Guardia Costiera, impegnati nelle attività di ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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