Si tuffa dalla barca e batte la testa 12enne elitrasportata da Ponza al Bambino Gesù

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 12 anni si è tuffata dalla barca a Palmarola e ha riportato un trauma alla testa. È stata recuperata e trasportata in elicottero all’ospedale pediatrico di Roma. Le sue condizioni non sono state rese note.

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Una ragazzina di 12 anni si è tuffata dalla barca mentre si trovava al mare a Palmarola e ha battuto la testa: elitrasportata al Bambino Gesù di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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