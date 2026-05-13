Come sta il 12enne precipitato dal balcone in gita a Viterbo | è grave al Bambino Gesù
Un ragazzo di 12 anni, rimasto coinvolto in una caduta da un balcone durante un'escursione scolastica a Viterbo, è attualmente ricoverato nell'Area Rossa di un ospedale pediatrico della capitale. Le sue condizioni sono considerate gravi e resta sotto osservazione dopo l’incidente avvenuto durante l’attività con la classe. La dinamica dell’accaduto è al centro di indagini da parte delle autorità.
Si trova ancora nell'Area Rossa dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù il 12enne precipitato dal balcone a Viterbo mentre era in gita con la scuola.🔗 Leggi su Fanpage.it
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