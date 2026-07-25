Si salva dall'incidente stradale ma gli viene amputata una gamba per un errore della clinica privata | risarcito

Un uomo coinvolto in un grave incidente stradale, che ha rischiato la vita, si è salvato ma ha subito l'amputazione di una gamba a causa di un errore durante un intervento presso una clinica privata. La vicenda si è conclusa con un risarcimento di 300mila euro, pagato dal chirurgo e dall’equipe medica responsabili dell’errore. La decisione è stata presa in seguito a un procedimento legale.

Un uomo ha ricevuto un risarcimento d 300mila euro dal chirurgo che lo ha operato e dall'equipe medica della clinica privata alla quale si era rivolto dopo un grave incidente stradale nel quale aveva rischiato di morire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Grave incidente stradale a Massa in via Puccini, uomo di 77 anni perde la vita

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