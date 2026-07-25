Bologna si salva da un grave incidente stradale ma la gamba viene amputata per un errore della clinica privata | Colpito da un' infezione avrà 300mila euro

Dopo un intervento per un grave incidente stradale, un uomo ha subito l’amputazione della gamba a causa di un’infezione contratta in clinica privata. L’operazione inizialmente era stata considerata riuscita, ma successivamente si è sviluppata un’infezione che ha portato alla decisione di amputare. La vittima riceverà un risarcimento di 300mila euro.

Si era dovuto sottoporre a un intervento molto delicato dopo un brutto indicente stradale di cui era rimasto vittima, rischiando di morire, ed era andato tutto bene all'inizio, ma non poteva sospettare che il peggio in realtà per lui doveva ancora arrivare. Ora il medico chirurgo che lo ha operato e la struttura sanitaria privata bolognese sono stati condannati in solido anche in Appello a risarcirlo con oltre 300mila euro tra danni e spese legali. L'uomo infatti dopo le prime operazioni riuscite perfettamente si era affidato a una clinica privata di Bologna per il prosieguo delle cure ma alla fine era dovuto andare in ospedale al Sant'Orsola per rimediare ai danni e lì i sanitari erano stati costretti ad amputargli una gamba per salvargli la vita. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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