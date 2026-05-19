Durante le riprese del reality “Survivor Grecia”, il concorrente di 21 anni è stato coinvolto in un incidente mentre praticava pesca subacquea durante una pausa. Mentre si trovava in mare, è stato investito da un’imbarcazione turistica, che ha causato la perdita di una gamba. L’incidente si è verificato in un'area vicino alla costa, e il giovane è stato immediatamente soccorso. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Il 21enne Stavros Floros, concorrente di “ Survivor Grecia”, ha perso parte di una gamba dopo essere stato investito da un’imbarcazione turistica. L’incidente è avvenuto mentre Floros stava praticando la pesca subacquea al largo dell’isola di Saona, nella Repubblica Dominicana, durante una pausa dalle riprese. L’emittente televisiva SKAI ha sospeso le trasmissioni in seguito all’incidente, mentre le autorità locali continuano a indagare sulle cause dell’accaduto. A riportarlo è la casa di produzione del programma, AcunMedya, ottenuta dal Toronto Sun. Nella dichiarazione, la società ha definito la situazione un “grave incidente” e ha affermato: “Riteniamo necessario chiarire le circostanze esatte in cui si è verificato l’incidente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Amputata una gamba al concorrente del reality Survivor Grecia: Stavros Floros faceva pesca subacquea durante una pausa dalle riprese, quando è avvenuto l’incidente

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Incidente grave durante le riprese di Survivor Grecia concorrente in ospedale

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