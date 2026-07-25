Si dimette il Ministro dell’istruzione Pradhan dopo le proteste degli studenti legate a presunte irregolarità agli esami Scontri a Nuova Delhi

Il ministro dell’Istruzione indiano ha annunciato le dimissioni dopo settimane di proteste studentesche. Le manifestazioni sono scoppiate a causa di presunte irregolarità e fughe di notizie durante gli esami nazionali. Gli scontri si sono verificati anche a Nuova Delhi, coinvolgendo studenti e forze dell'ordine. La decisione arriva in un momento di crescente tensione legata alle accuse di irregolarità nel sistema di esame.

Il ministro dell’Istruzione indiano Dharmendra Pradhan ha rassegnato le dimissioni dopo settimane di proteste studentesche legate ai presunti casi di fuga di notizie durante gli esami nazionali. Gli studenti chiedevano da settimane le dimissioni del ministro, ritenendolo politicamente responsabile delle presunte irregolarità nella gestione degli esami. La notizia è stata accolta con favore dai manifestanti, che hanno definito l’uscita di scena di Pradhan una vittoria della mobilitazione. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico IA per docenti: un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Education Minister Dharmendra Pradhan Quits Amid NEET Paper Leak Row | 'Students' Future Come First'

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Il ministro dell'istruzione più corrotto dell'India, Dharmendra Pradhan, si dimette in mezzo a proteste nazionali della generazione Z. reddit

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