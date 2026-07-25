India vittoria per il movimento degli scarafaggi | si dimette il ministro dell’Istruzione
Il ministro dell’Istruzione ha annunciato le proprie dimissioni in India, dopo settimane di proteste pubbliche. Le proteste sono scaturite da fughe di notizie sugli esami di ammissione e da segnalazioni di irregolarità nel sistema educativo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La notizia arriva mentre il movimento degli “scarafaggi” ha ottenuto una vittoria simbolica con questa uscita dalla scena politica.
Dharmendra Pradhan rinuncia alla carica dopo settimane di proteste per le fughe di notizie sugli esami di ammissione e per le irregolarità nel sistema educativo. Modi costretto a cedere. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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