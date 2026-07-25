India vittoria per il movimento degli scarafaggi | si dimette il ministro dell’Istruzione

Da repubblica.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Istruzione ha annunciato le proprie dimissioni in India, dopo settimane di proteste pubbliche. Le proteste sono scaturite da fughe di notizie sugli esami di ammissione e da segnalazioni di irregolarità nel sistema educativo. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli. La notizia arriva mentre il movimento degli “scarafaggi” ha ottenuto una vittoria simbolica con questa uscita dalla scena politica.

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Dharmendra Pradhan rinuncia alla carica dopo settimane di proteste per le fughe di notizie sugli esami di ammissione e per le irregolarità nel sistema educativo. Modi costretto a cedere. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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