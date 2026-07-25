Il ministro dell’Istruzione indiano si è dimesso sabato dopo settimane di proteste che ne chiedevano la rimozione a seguito di presunte fughe di notizie relative ad alcuni degli esami di ammissione più competitivi del Paese e di irregolarità nel sistema educativo. La mossa ha segnato la prima importante concessione da parte del governo del primo ministro Narendra Modi dopo che il movimento ‘Cockroach’ (Scarafaggi) ha organizzato per settimane manifestazioni, sit-in e scioperi della fame a livello nazionale per chiedere le dimissioni di Dharmendra Pradhan. Le manifestazioni sono diventate uno dei segni più visibili del dissenso pubblico... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - India, il ministro dell'Istruzione si dimette: la gioia dei ragazzi del movimento "Cockroach"

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Rahul Gandhi Reacts To Dharmendra Pradhan's Resignation | Mo of Everything

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#India: #Modi va incontro alle richieste degli studenti, ma risparmia il ministro dell'Istruzione. Basterà a convincere gli ‘Scarafaggi’? #ISPIDailyFocus: ispionline.it/it/pubblicazio… x.com

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