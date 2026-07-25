Shakira e Piqué allo stesso stadio dopo 16 anni | la reazione di lui durante lo show è glaciale e i social lo massacrano

Durante la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, il pubblico ha assistito anche a un momento di tensione tra i due ex partner, presenti nello stesso stadio dopo 16 anni. La reazione dell’uomo durante lo spettacolo è risultata fredda e distaccata, attirando numerosi commenti sui social media. Le immagini mostrano il suo atteggiamento impassibile mentre la donna partecipa alle celebrazioni. La presenza di entrambi nello stesso luogo ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, che hanno commentato la scena online.

La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina non ha regalato emozioni soltanto sul rettangolo verde del MetLife Stadium. Tra gli oltre 82mila spettatori che hanno affollato l’impianto di New York c’erano anche i protagonisti di una delle storie d’amore più chiacchierate tra sport e spettacolo: Shakira e Gerard Piqué, insieme ma separati, a distanza di sedici anni dal loro primo incontro sulle note di Waka Waka. Un cerchio che si chiude con un’ironia crudele del destino. Nel 2010, in Sudafrica, il Mondiale li aveva fatti conoscere durante le riprese del videoclip dell’inno ufficiale. Lei, la stella internazionale della musica latina. Lui, il giovane difensore della Spagna campione del mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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