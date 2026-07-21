Durante la finale del Mondiale 2026, è stato notato uno scambio di sguardi tra la cantante e l’ex calciatore, avvenuto a distanza. È la prima volta dopo 16 anni che i due sono apparsi pubblicamente in modo così diretto, attirando l’attenzione dei media. L’immagine di lui con lo sguardo rivolto verso lo schermo è diventata virale sui social. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali interazioni o dichiarazioni successive.

La finale del Mondiale 2026 ha riportato sotto i riflettori due nomi che per anni hanno fatto parlare il mondo dello sport e della musica: Shakira e Gerard Piqué. A distanza di sedici anni dal loro incontro durante il Mondiale in Sudafrica, i due si sono ritrovati insieme contemporaneamente nello stesso stadio, anche se in ruoli completamente diversi. La cantante colombiana è stata una delle grandi protagoniste dell’intervallo della finale tra Spagna e Argentina con il suo show davanti a migliaia di spettatori presenti al MetLife Stadium e a milioni di persone collegate da tutto il mondo. Sugli spalti, invece, c’era Gerard Piqué. L’ex difensore del Barcellona ha assistito alla partita insieme ai figli Milan e Sasha, arrivando allo stadio in mezzo ai tifosi come un normale spettatore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shakira e Piqué di nuovo faccia a faccia (a distanza) dopo 16 anni: lo sguardo di lui al Mondiale 2026 diventa virale

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Shakira: Ahora Piqué debería estar molesto (Nada Que Perder)

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