Cerimonia apertura Mondiali 2026 l’orario italiano Lo show nello stadio Azteca 40 anni dopo Maradona

Città del Messico, 10 giugno 206 – Sale l’attesa per i Mondiali di calcio 2026. Manca ormai pochissimo al fischio d’inizio di una edizione da record, la più imponente della storia della Coppa del Mondo. Già, perché, per la prima volta il torneo sarà ospitato da tre Paesi ( Stati Uniti, Canada e Messico ) e coinvolgerà 48 nazionali per un totale di 104 partite. Prima del pallone, però, toccherà allo spettacolo con la cerimonia d’apertura. Scopriamo di più. TOPSHOT - This image shows a general view inside the newly renovated Banorte Stadium, formerly the Azteca Stadium, in Mexico City on March 27, 2026. The stadium will host the 2026 FIFA World Cup opening match between Mexico and South Africa on June 11, 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Cerimonia di apertura dei XXV giochi olimpici invernali. Milano Cortina 2026. Olympic games 2026

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