Devastazione Notturna | Antagonisti in Rivolta Danni e Feriti tra le Forze dell' Ordine

Notizia in breve

Durante la notte, gruppi di antagonisti hanno causato danni in diverse aree della città. Sono saliti sulle ruspe e hanno rotto la pavimentazione appena rifatta, prelevando pietre da lanciare contro le forze dell’ordine. Sono state incendiate due auto del Comune, una Panda e una Punto, e sono stati sradicati cestini della spazzatura. Non sono stati segnalati feriti tra le forze di polizia o tra i civili.