Devastazione Notturna | Antagonisti in Rivolta Danni e Feriti tra le Forze dell' Ordine
Durante la notte, gruppi di antagonisti hanno causato danni in diverse aree della città. Sono saliti sulle ruspe e hanno rotto la pavimentazione appena rifatta, prelevando pietre da lanciare contro le forze dell’ordine. Sono state incendiate due auto del Comune, una Panda e una Punto, e sono stati sradicati cestini della spazzatura. Non sono stati segnalati feriti tra le forze di polizia o tra i civili.
Ancora immagini dalla devastazione della notte scorsa provocata dagli antagonisti. I violenti hanno fatto scempio dei cantieri, salendo sulle ruspe, spaccando la pavimentazione appena rifatta per prendere pietre da lanciare ai poliziotti, bruciando due auto del Comune (una Panda e una Punto) e sradicando cestini del pattume. E ancora: vetrine spaccate, uno sportello bancomat frantumato. Scritte, troppe, su muri e vetrate. Praticamente tutte violente, rivolte alle forze dell’ordine (da Acab a ‘più sbirri morti’). La guerriglia è durata almeno quattro ore, da via Ugo Bassi a via Veneziani, fin davanti alle finestre della Prefettura, la conta dei danni è appena iniziata, ma si tratta di una devastazione ingente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Devastazione Notturna: Antagonisti in Rivolta, Danni e Feriti tra le Forze dell'Ordine
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