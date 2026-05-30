Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati causando il panico tra le forze dell’ordine. Tre agenti sono rimasti feriti nel tentativo di contenerli. I cavalli, alti e pesanti almeno 600 chili, si sono agitati a causa dello scoppio di un petardo, scappando tra la folla e le forze di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione. Sono in corso accertamenti sull’origine del petardo.

AGI - Alti, imponenti, 600 chili almeno di muscoli, eppure basta lo scoppio di un petardo per spaventare i cavalli. Lo sanno bene anche i militari che devono prepararli per la parata del 2 giugno. E hai voglia ad adottare tutte le misure di sicurezza per evitare che il contesto urbano di Roma, fatto di traffico e rumori di ogni genere, possa intimorire cavalli addestrati a tutto. Basta il crepitio di fuochi pirotecnici, per una festa privata, a terrorizzare qualche magnifico esemplare, sellato e imbrigliato ma non abbastanza da restare nel recinto. E se ne scappa uno, poi gli altri seguono a ruota. Così il viale delle Terme di Caracalla e poi la Cristoforo Colombo, per un paio di ore da vie consolari, conquistano l’allure da set cinematografico. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Scappano i cavalli della parata del 2 giugno. Tre feriti tra le forze dell'ordine (VIDEO)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Prove per parata 2 giugno a Roma, cavalli delle forze dell'ordine in fuga spaventati da fuochi d’artificio, i VIDEO dell’inseguimentoPoco prima della mezzanotte, nei pressi delle Terme di Caracalla a Roma, i cavalli delle forze dell’ordine impiegati per la parata del 2 giugno sono...

Scappano i cavalli della parata del 2 giugno (VIDEO)Durante la parata del 2 giugno, alcuni cavalli sono scappati spaventati da un petardo esploso.

Temi più discussi: Cavalli in fuga invadono Roma: virali i video dell'inseguimento; Roma, cavalli della parata del 2 giugno scappano dalle scuderie e galoppano per la città; Si lamenta perché gli spari spaventano i suoi cavalli: stalliere filma il cacciatore che lo uccide; Lazio, Cardone: La preoccupazione dei tifosi è legittima. Si va verso...

Scappano i cavalli della parata del 2 giugno I cavalli spaventati da fuochi d'artificio, si sono sbizzarriti lungo il viale delle Terme di Caracalla e la Cristoforo Colombo x.com

Scappano i cavalli della parata del 2 giugno (video)AGI - Alti, imponenti, 600 chili almeno di muscoli, eppure basta lo scoppio di un petardo per spaventare i cavalli. Lo sanno bene anche i militari che devono prepararli per la parata del 2 giugno. E h ... msn.com

Roma, cavalli in fuga sulla Colombo: caccia a chi ha sparato i bottiCarabinieri e Polizia Locale al lavoro sulle prove del 2 giugno. Al vaglio le telecamere per individuare l'esplosione che ha spaventato gli animali ... affaritaliani.it

Lizalfos della vita reale reddit