Serie D si libera un altro posto Adesso il Grassina sogna davvero Martedì la decisione definitiva

Sarà un fine settimana di luglio rovente, e non solo per le temperature: per i tifosi del Grassina e per il patron Zepponi. Queste sono ore decisive, sospese tra il sogno del ritorno in Serie D e la rassegnazione a un altro anno di Eccellenza. Nelle ultime ore, però, le quotazioni per il salto di categoria della formazione rossoverde sono schizzate verso l’alto. A riaccendere le speranze è l’effetto domino scatenato dall’iter delle iscrizioni al prossimo campionato, con i riflettori puntati su quattro club già finiti nel mirino per irregolarità: Enna, CastrumFavara, Melfi e Nardò. A queste si è aggiunta nelle ultime ore la posizione del Sangiuliano City, fattore che fa impennare le probabilità di ripescaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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