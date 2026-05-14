La Prefettura di Roma ha approvato gli orari del 37° turno di Serie A, confermando che la partita tra Roma e Lazio si disputerà domenica alle ore 12. La decisione riguarda anche altre quattro gare in programma per quella giornata, tutte in concomitanza con le partite della Champions League. La Lega Serie A aveva presentato la proposta, e ora è arrivato il via libera ufficiale dalla Prefettura. Le partite saranno disputate secondo il calendario stabilito, con l’orario confermato.

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© Calcionews24.com - 37° turno Serie A, c’è la decisione definitiva: Roma Lazio domenica alle 12 insieme alle altre gare della Champions: la decisione della Prefettura

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