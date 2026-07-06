Altro che salmonari | la Norvegia elimina il Brasile e adesso sogna davvero di poter vincere il mondiale

La Norvegia ha eliminato il Brasile, che era stato battuto due volte in precedenza. La squadra principale, il Bodo, ha anche eliminato facilmente l’Inter dai playoff di Champions. La vittoria contro il Brasile segna un passo importante per il team norvegese, che ora guarda con ottimismo alle prossime competizioni mondiali. La sconfitta del Brasile rappresenta un risultato inaspettato e significativo nel contesto delle qualificazioni.

Ci avevano eliminato battendoci nettamente due volte. E la loro squadra principale, il Bodo, nel frattempo aveva fatto fuori senza problemi l’Inter dai play off di Champions,. Ieri sera i vichinghi della Norvegia hanno fatto a pezzi il Brasile, dando un dispiacere anche a Gianni Infantino, dimostrando che possono vincere il mondiale. Con una doppietta del migliore centravanti che c’è in giro, Haaland. Una gara perfetta e il rigore parato. Il Brasile poteva passare in vantaggio al tredicesimo, quando il Var gli ha concesso un rigore. Ma il portiere scandinavo, Nyland, ha parato il penalty a Bruno Guimares. La squadra di Ancelotti ha continuato ad attaccare ma i norvegesi ripartivano sempre in contropiede. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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INTER BODO 1-2 CHIVU SE AVESSIMO SBLOCCATO LA PARTITA AVREMMO VINTO!

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