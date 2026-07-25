Serie B | ieri successo in amichevole 4-0 contro la Giana Cremonese doppio colpo | Pontisso e Festa

La Cremonese ha battuto 4-0 la Giana in un’amichevole di preparazione. La squadra ha testato le proprie forze prima dell’inizio del campionato di Serie B. La società ha annunciato l’arrivo di Simone Pontisso, centrocampista friulano classe 1997 proveniente dal Catanzaro, dove ha giocato quattro stagioni totalizzando 141 presenze e 12 reti. L’obiettivo è che il nuovo acquisto porti equilibrio e qualità al reparto centrale.

È Simone Pontisso il giocatore che dovrà dare gioco e garantire equilibrio al centrocampo della Cremonese. Friulano classe 1997, l’ultimo arrivo in casa grigiorossa è reduce da quattro stagioni al Catanzaro, con 141 presenze e 12 reti che lo hanno reso un punto di riferimento prezioso per i tifosi giallorossi. Dopo Tommaso Berti e Fabio Gerli, il centrocampo a disposizione di mister Giampaolo può dunque contare su un ulteriore, importante rinforzo, giunto a Cremona per una cifra vicina ai due milioni di euro (contratto fino al 2029). Nell’ultimo campionato, che ha portato i calabresi a sfiorare la serie A, il giocatore è stato giudicato tra i migliori del torneo cadetto ed ora è pronto a completare il reparto con le sue qualità, impreziosite da notevole dinamismo e da doti importanti sui calci piazzati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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