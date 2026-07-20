Cremonese cercasi regista Pontisso davanti a tutti

Da sport.quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prima settimana di raduno estivo, la Cremonese ha svolto test atletici mattutini e sessioni pomeridiane di allenamento tattico e suddiviso per reparti. La squadra cerca un nuovo regista, con Pontisso in testa alla lista dei candidati. Nessun altro dettaglio su eventuali movimenti di mercato o decisioni definitive è stato comunicato. La rosa si sta preparando per la prossima stagione, senza ulteriori annunci ufficiali.

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La prima settimana di raduno estivo in casa Cremonese è passata tra mattinate dedicate a una fitta serie di test atletici e pomeriggi focalizzati sulla tattica e sul lavoro specifico per reparti. Venerdì prossimo, ore 18 allo stadio Soldi, gli uomini di mister Giampaolo sfideranno la Giana Erminio nella prima amichevole estiva, per poi spostarsi in Trentino, a Ronzone, dove si terrà la parte di ritiro montano. In questi giorni al Centro Arvedi hanno conosciuto i compagni e si sono allenati anche Fellipe Jack e Fabio Gerli, gli ultimi due innesti di un mercato grigiorosso che prosegue nella doppia fase. In entrata il ds Botturi punta forte su Simone Pontisso del Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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