La Cremonese ha annunciato l'acquisto di due nuovi giocatori, Simone Pontisso e Marco Festa, rafforzando così la rosa in vista del prossimo campionato di serie B.

Cremona, 24 luglio 2026 – La Cremonese ha messo a segno due colpi importanti sul mercato. Sono infatti nuovi giocatori grigiorossi Simone Pontisso e Marco Festa, due innesti che confermano la volontà del club di essere protagonista nel prossimo campionato di serie B. Simone Pontisso . Particolarmente atteso e desiderato è stato l’arrivo di Pontisso, centrocampista classe ’97 che è reduce da quattro stagioni nel Catanzaro (per un totale di 141 presenze e 12 reti) e lo scorso anno ha sfiorato la serie A con i giallorossi, venendo inserito tra i migliori giocatori del torneo cadetto. G iocatore d’ordine, in grado di guidare il gioco della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pontisso e Festa, la Cremonese piazza due colpi di mercato. E Bonazzoli?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pagelle Cremonese Pisa: due ingenuità toscane che costano care, Vardy intramontabile e Bonazzoli cecchino VOTINella partita tra Cremonese e Pisa, due errori commessi dai toscani si sono rivelati decisivi, causando conseguenze importanti nel risultato finale.

Cremonese, cercasi regista. Pontisso davanti a tuttiDurante la prima settimana di raduno estivo, la Cremonese ha svolto test atletici mattutini e sessioni pomeridiane di allenamento tattico e suddiviso...

Temi più discussi: Cremonese, doppio colpo in vista: Pontisso e Festa sempre più vicini; Alle 18.00 campo Soldi: prima uscita della Cremonese contro la Giana Erminio. In arrivo Pontisso, occhi su Festa e Roberto Insigne.; Simone Pontisso in grigiorosso: arriva la conferma da Catanzaro. Alle 18 Cremonese in scena al Soldi contro la Giana Erminio; Spagna-Argentina, la finale del Mondiale nel gioco di due coppie cremonese e casalasca.

Pontisso e Festa, la Cremonese piazza due colpi di mercato. E Bonazzoli?La società grigiorossa ha trovato il regista desiderato a centrocampo ed un portiere di assoluta affidabilità da affiancare a Fulignati ... sport.quotidiano.net

La Sampdoria si inserisce nella corsa per Simone Pontisso reddit

Mercato Cremo: Felix e Gabbiani salutano, arrivano Festa e PontissoProsegue il mercato della Cremonese targata Botturi. Sul fronte delle entrate, il club continua a muoversi con decisione, ma la notizia che domina la giornata riguarda l’uscita di Felix Afena-Gyan. La ... sportgrigiorosso.it