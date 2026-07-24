Pontisso e Festa la Cremonese piazza due colpi di mercato E Bonazzoli?

Da ilgiorno.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cremonese ha annunciato l'acquisto di due nuovi giocatori, Simone Pontisso e Marco Festa, rafforzando così la rosa in vista del prossimo campionato di serie B.

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Cremona, 24 luglio 2026 – La Cremonese ha messo a segno due colpi importanti sul mercato. Sono infatti nuovi giocatori grigiorossi Simone Pontisso e Marco Festa, due innesti che confermano la volontà del club di essere protagonista nel prossimo campionato di serie B. Simone Pontisso . Particolarmente atteso e desiderato è stato l’arrivo di Pontisso, centrocampista classe ’97 che è reduce da quattro stagioni nel Catanzaro (per un totale di 141 presenze e 12 reti) e lo scorso anno ha sfiorato la serie A con i giallorossi, venendo inserito tra i migliori giocatori del torneo cadetto. G iocatore d’ordine, in grado di guidare il gioco della... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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