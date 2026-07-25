Serie A Turchia sugli italiani | ecco chi vogliono strappare

La Super Lig turca ha mostrato interesse per alcuni dei principali attaccanti e difensori della Serie A, come Osimhen, Leao, Bremer e Vlahovic. Nei mesi scorsi ci sono stati sondaggi e trattative informali per portare alcuni di questi giocatori nei club turchi. La tendenza si ripete rispetto allo scorso anno, quando si parlava di Osimhen. La Serie A sta prendendo atto di questa attrazione da parte del campionato turco per i suoi giocatori di punta.

Alla Super Lig turca piacciono i top player della serie A. Un anno fa Osimhen, ora Leao, Bremer e Vlahovic. Niente di nuovo. Anzi, sì: la serie A inizia ad apprezzare questo amore della Turchia. Perché i nostri club che devono vendere i grandi giocatori a fine ciclo per liberarsi dei loro ingaggi pesanti possono sperare in un acquirente in più: se non arrivano la Premier League e la Saudi Pro League, magari si presenta la Super Lig. E la Turchia inizia a piacere anche ai giocatori stessi: una volta che si rendono conto di non avere mercato in Inghilterra, la preferiscono all’Arabia Saudita perché rimangono nel calcio europeo. In più, Istanbul è una bella metropoli in cui andare a vivere e il tifo è autentico, perfino troppo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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