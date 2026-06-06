Durante una trasmissione televisiva, un commentatore ha affermato che la patrimoniale rappresenta il principale obiettivo della sinistra e che questa tematica dominerà il dibattito elettorale in vista delle prossime elezioni politiche. Si sostiene che la campagna sarà incentrata sulla proposta di tassare il patrimonio, una misura considerata centrale per le forze di sinistra. Non sono stati forniti dettagli su eventuali soggetti specifici coinvolti o proposte alternative.

La patrimoniale è il chiodo fisso della sinistra. E piano piano la campagna elettorale che ci porterà al voto per le politiche verrà scandita dal dibattito sulla tassa delle tasse, tanto cara alla sinistra. Avs con Fratoianni e Bonelli è in prima linea per introdurla, il Pd non si tira indietro. Una sinistra tassarola che si prepara a mettere le mani nelle tasche degli italiani con uno sciagurato programma elettorale che ha un punto fermo: la tassa sul patrimonio. Seguendo i diktat e gli ordini di Bruxelles, la sinistra non fa passi indietro e in ogni occasione sponsorizza l'imposta. Un'imposta definita "bellissima" da Romano Prodi e che di fatto agita e non poco le acque del campo largo. E così a riportare sulla terra Schlein, Fratoianni&Co. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Cazzullo fa nera la sinistra in tv: "Ecco chi vogliono tassare"

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Barbero per il no al referendum: Il rischio sono magistrati agli ordini della politica

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