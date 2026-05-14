Ecco Un Bacio sugli Occhi l' opera di Nilbar Gures nel Padiglione Turchia alla Biennale d' arte a Venezia Il video di Amicait

(askanews) – Un Bacio sugli Occhi di Nilbar Gures abita il Padiglione della Turchia alla Biennale Arte 2026. Curata da Basak Doga Temur, l’esposizione riunisce opere esistenti e nuove produzioni che spaziano tra scultura, installazione, pittura e opere a tecnica mista su carta e tessuto. Realizzate attraverso un intenso processo collaborativo a Istanbul, queste opere sono state prodotte tra dicembre 2025 e marzo 2026 insieme a scultori, lavoratori del metallo, sarti e artigiani. Considerando il materiale non solo come elemento formale ma anche come portatore di memoria e mestiere, queste nuove opere sono presentate accanto a una selezione di lavori provenienti da periodi precedenti della pratica dell’artista.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ecco "Un Bacio sugli Occhi", l'opera di Nilbar Gures nel Padiglione Turchia alla Biennale d'arte a Venezia. Il video di Amica.it

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