Sepp Kuss sbanda due volte in discesa prima dell'Alpe d'Huez | salvato dal muretto sullo strapiombo

Sepp Kuss ha perso il controllo due volte in discesa prima dell’Alpe d’Huez. Nella seconda caduta, il ciclista è stato salvato da un muretto e dalle protezioni che lo hanno evitato di scivolare oltre lo strapiombo. Nessun altro dettaglio riguardante eventuali ferite o conseguenze.

Un brutto doppio errore in discesa ha condizionato la prova di Sepp Kuss: l'americano ha rischiato moltissimo nel secondo episodio dove il peggio è stato evitato da un muretto e dalle protezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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