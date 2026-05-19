Ancelotti aveva due liste di convocati del Brasile prima dell'annuncio | in una Neymar non c'era

Prima dell’annuncio ufficiale, l’allenatore del Brasile aveva preparato due liste di convocati. In una di queste, Neymar non compariva, mentre nell’altra, al suo posto, era stato inserito Joao Pedro. La decisione di includere quest’ultimo era stata presa a causa dell’ultimo infortunio occorso alla stella del Santos. La differenza tra le due liste evidenzia le preoccupazioni legate alle condizioni fisiche del giocatore. Alla fine, si è optato per la lista che conteneva Neymar tra i convocati.

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