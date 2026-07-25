Pantani si inchina a Pogacar sull'Alpe d'Huez spazzato via il record del Pirata | Superata una leggenda

Notizia in breve

Tadej Pogacar ha battuto il record di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez, dopo oltre 30 anni dalla salita del Pirata nel 1995. Al termine della tappa, sono arrivate parole di ammirazione per l'impresa del campione sloveno, che ha superato la performance storica. La cronaca segnala una salita da urlo, con tempi che hanno lasciato il segno. La vittoria di Pogacar ha spazzato via il record precedente, lasciando spazio a nuovi riferimenti sulla celebre salita.