Pantani si inchina a Pogacar sull'Alpe d'Huez spazzato via il record del Pirata | Superata una leggenda

Da fanpage.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tadej Pogacar ha battuto il record di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez, dopo oltre 30 anni dalla salita del Pirata nel 1995. Al termine della tappa, sono arrivate parole di ammirazione per l'impresa del campione sloveno, che ha superato la performance storica. La cronaca segnala una salita da urlo, con tempi che hanno lasciato il segno. La vittoria di Pogacar ha spazzato via il record precedente, lasciando spazio a nuovi riferimenti sulla celebre salita.

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Parole d'elogio a fine tappa per Tadej Pogacar verso il Pirata, cancellato dall'Alpe d'Huez dopo una attesa durata oltre 30 anni. Con una impresa compiuta con numeri da paura che esaltano ancor più quella di Pantani del 1995. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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