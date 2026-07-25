Seminario INVALSI Dati per la didattica aperta la Call for Paper | contributi entro il 6 settembre

È stata aperta la Call for Paper per il seminario INVALSI intitolato “Dati per la didattica”. La partecipazione prevede l'invio di contributi entro il 6 settembre. L’evento è organizzato dall’INVALSI in collaborazione con il Centro di ricerca Digital Technologies, Education and Society dell’Università degli Studi Link Campus University. La proposta è rivolta a chi desidera presentare ricerche o analisi legate all’utilizzo dei dati nella didattica.

L’iniziativa è organizzata dall’INVALSI in collaborazione con il Centro di ricerca Digital Technologies, Education and Society dell’Università degli Studi Link Campus University. La Call è rivolta alla presentazione di contributi dedicati all’utilizzo dei dati INVALSI e di altre fonti informative per: I contributi possono essere redatti in italiano o in inglese e devono avere una lunghezza compresa tra 250 e 500 parole. La proposta dovrà essere inviata entro il 6 settembre 2026 attraverso l’apposito modulo disponibile nella pagina dedicata sul sito dell’INVALSI. NotebookLM, l’Intelligenza Artificiale di Google che trasforma documenti, video e appunti in lezioni, attività e materiali didattici – corso pratico IA per docenti: un corso pratico per usare l’intelligenza artificiale per la didattica e la burocrazia. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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