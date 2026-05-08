Maker Faire Rome 2026 aperta la Call for Schools | scuole superiori invitate a presentare progetti innovativi entro il 15 giugno

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’apertura della “Call for Schools 2026” il 8 maggio, nell’ambito della 14ª edizione di Maker Faire Rome – The European Edition 2026. La manifestazione, dedicata all’innovazione e alla tecnologia, invita le scuole superiori a presentare progetti entro il 15 giugno. La partecipazione è rivolta alle istituzioni scolastiche che desiderano proporre idee innovative legate ai temi della mostra.

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Con nota dell’8 maggio il Ministero dell’Istruzione e del Merito segnala l’apertura della “Call for Schools 2026” nell’ambito della manifestazione “Maker Faire Rome – The European Edition 2026”, giunta quest’anno alla 14ª edizione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipareDal 23 al 25 ottobre andrà in scena al Gazometro Ostiense la 14esima edizione di Maker Faire Rome l’evento dedicati all’innovazione e alla tecnologia... Maker Faire Rome 2026: aperte le candidature per innovatori e startup? Cosa scoprirai Come possono le startup ottenere uno spazio espositivo gratuito al Gazometro? Chi sono gli studenti coinvolti nella collaborazione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Maker Faire Rome 2026: aperte le call per partecipare; Maker Faire Rome 2026 dal 23 al 25 ottobre, aperte tutte le 'call'; Maker Faire Rome 2026: al via le iscrizioni per la quattordicesima edizione; Aperte tutte le Call di Maker Faire Rome 2026. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense torna la kermesse sull’innovazione. Aperte tutte le Call di Maker Faire Rome 2026. Dal 23 al 25 ottobre al Gazometro Ostiense torna la kermesse sull’innovazioneTutte le call di Maker Faire Rome 2026 sono aperte! La manifestazione sull’innovazione - promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di ... msn.com Maker Faire Rome 2026 dal 23 al 25 ottobre, aperte tutte le 'call'Tutte le call di Maker Faire Rome 2026 sono aperte. La quattordicesima edizione della manifestazione sull'innovazione promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma si terrà dal 23 al 25 ott ... ansa.it Dagli inventori e i creativi di ogni età passando dalle scuole alle startup e i centri di ricerca: sono aperte le call per partecipare @MakerFaireRome 2026, evento che si svolgerà dal 23 al 25/10 a Roma. La scadenza per le domande è il 15 giugno. x.com ’è un punto oltre il quale un prototipo non migliora più senza qualcuno che lo tocchi, lo metta alla prova, faccia la domanda giusta. Portarlo a Maker Faire Rome è una buona idea. La Call for Makers 2026 è aperta, candidati a partecipare con il tuo progetto. P - facebook.com facebook