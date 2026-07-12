Dati INVALSI per migliorare la didattica seminario a Roma dal 25 al 27 novembre 2026 Proposte entro il 15 luglio

Dal 25 al 27 novembre 2026 Roma ospiterà il I Seminario INVALSI Dati per la didattica, dal titolo Dati per la valutazione delle scuole, l’innovazione e il miglioramento della didattica. L’evento è organizzato da INVALSI in collaborazione con il Centro di ricerca Digital Technologies, Education and Society dell’Università degli Studi Link Campus University. L’obiettivo è promuovere un confronto tra scuole, ricercatori, esperti e personale del mondo dell’istruzione sull’utilizzo dei dati nei processi educativi. Il seminario punta quindi a valorizzare contributi scientifici, studi di caso, buone pratiche, strategie e strumenti capaci di favorire un uso più consapevole delle evidenze nei percorsi di insegnamento e apprendimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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