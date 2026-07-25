Una donna di 24 anni, residente in zona Certosa, è stata seguita da un uomo poco dopo le 22:30 mentre rientrava a casa. L’uomo l’ha inseguita davanti all’ascensore, ma la vittima ha gridato che c’era una telecamera e questo ha fatto scappare lo stalker. La donna, che condivide l’appartamento con il compagno, ha riferito dell’episodio alle forze dell’ordine. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sullo stato dell’indagine.

Milano - L’incubo si materializza qualche minuto prima delle 23 di giovedì. Una ventiquattrenne ucraina ha appena aperto il portone dello stabile in cui abita, in zona Certosa, per rientrare nell’appartamento che divide con il compagno. Dietro di lei si infila un giovane nordafricano che non ha mai visto prima, che la segue fino all’ascensore: quando arriva al piano terra, lei prova a entrarci, ma lui blocca le porte e afferra la ventiquattrenne per le braccia per tentare di baciarla. Lei si oppone con tutte le sue forze e urla per richiamare l’attenzione dei vicini di casa, ma lu i le palpeggia le parti intime e le sbottona i pantaloni per violentarla. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Seguita dal violentatore davanti all’ascensore. La vittima urla: “C’è una telecamera” e riesce a mettere in fuga lo stupratore

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