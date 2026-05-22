Seguita in ascensore dopo la spesa e rapinata | incastrato da questo video registrato delle telecamere
Un uomo è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza dopo aver seguito un'anziana donna in ascensore e averle strappato una catenina d'oro dal collo. L'episodio è avvenuto subito dopo che la vittima aveva effettuato la spesa e si trovava all’interno del condominio. Le telecamere hanno immortalato il momento in cui l’aggressore, sorprendendola alle spalle, l’ha strattonata e le ha portato via il gioiello prima di allontanarsi rapidamente.
Ha seguito un'anziana fin dentro il suo condominio, l'ha sorpresa alle spalle all'interno dell'ascensore e, dopo averla strattonata con violenza, le ha strappato la catenina d'oro dal collo prima di fuggire. La fuga di un marocchino di 48 anni, pregiudicato, è terminata giovedì 21 maggio, quando. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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