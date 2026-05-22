Seguita in ascensore dopo la spesa e rapinata | incastrato da questo video registrato delle telecamere

Un uomo è stato individuato grazie alle immagini di videosorveglianza dopo aver seguito un'anziana donna in ascensore e averle strappato una catenina d'oro dal collo. L'episodio è avvenuto subito dopo che la vittima aveva effettuato la spesa e si trovava all’interno del condominio. Le telecamere hanno immortalato il momento in cui l’aggressore, sorprendendola alle spalle, l’ha strattonata e le ha portato via il gioiello prima di allontanarsi rapidamente.

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