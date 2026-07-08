Ascensore per l’inferno | Bergamo Nera racconta il ‘fantasma’ violentatore del centro di Bergamo

Negli anni Ottanta a Bergamo, un uomo sospettato di aver commesso oltre quaranta aggressioni sessuali in condomini del centro città è stato al centro di indagini. Le vittime sono donne sole che hanno subito aggressioni ripetute. Il criminale viene descritto come un individuo che agiva in modo furtivo, rendendo difficile l’individuazione. Le autorità hanno condotto diverse operazioni senza riuscire a catturarlo, e il caso rimane uno dei più complessi della zona in quel periodo.

A metà anni Ottanta, a Bergamo, un violentatore seriale sembra essere imprendibile, come un fantasma. Colpisce donne sole nei condomini del centro città e alla fine della sua orrenda carriera criminale il totale delle vittime supererà le quaranta unità. Questa è la storia di un uomo che ha terrorizzato un’intera città e delle persone che lo hanno catturato. Con contributi dell’ex commissario Vincenzo Ricciardi, del giornalista investigativo Fabio Sanvitale e di Elisa Pignanelli, dottoressa in Legge membro del centro studi violenza di genere dell’Università di Milano. Ascolta la puntata. Spotify YouTube Apple Amazon Music Spreaker Il podcast Bergamo Nera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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