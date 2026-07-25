Sebastiano Esposito ha descritto il fratello Pio come un “orgoglio” e ha detto che non commetterà mai gli stessi errori suoi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Pio Esposito, attaccante dell’Inter, è stato menzionato come figura di riferimento da parte del fratello. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi di questa affermazione o sul rapporto tra i due.

Inter News 24 Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Esposito parla così del fratello Pio, nonché attaccante dell’Inter: ecco le sue parole. Parole al miele quelle pronunciate da Sebastiano Esposito in un passaggio dell’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport. L’attaccante classe 2002 ha voluto spendere parole di grande elogio per il fratello minore Francesco Pio Esposito (noto semplicemente come Pio), reduce da una straordinaria stagione della definitiva consacrazione vissuta con la maglia dell’ Inter e della Nazionale italiana. « Pio è un orgoglio. Non farà mai gli errori che ho fatto io, ha capito cosa non deve sbagliare, è seguito, come noi, da un procuratore attento come Mario Giuffredi. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sebastiano Esposito tesse le lodi del fratello Pio: «È un orgoglio, non farà mai i miei errori»

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