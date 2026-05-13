Calciomercato Sebastiano Esposito nel mirino del Napoli? Manna sfida altri tre club

Nel calciomercato estivo, il nome di Sebastiano Esposito viene spesso menzionato come possibile obiettivo di diverse squadre. Attualmente in forza al Cagliari, l’attaccante classe 2002 ha attirato l’interesse di più club, tra cui il Napoli, che tiene sotto controllo le sue prestazioni in Serie A. Durante questa stagione, Esposito ha realizzato diversi gol e assist, mostrando continuità nelle sue prestazioni. Oltre al Napoli, ci sono altre tre squadre interessate al giocatore.

Sebastiano Esposito é uno dei nomi più caldi in vista del prossimo mercato estivo. Attualmente al Cagliari, l’attaccante piace anche al Napoli, che monitora con attenzione il percorso del classe 2002 dopo una stagione ricca di soddisfazioni in Serie A tra gol, assist e continuità. L’ascesa di Sebastiano Esposito e l’interesse del Napoli. Il Napoli guarda avanti e tra i profili valutati per rinforzare l’attacco c’è anche Sebastiano Esposito. Il giovane centravanti sta vivendo una delle stagioni migliori della sua carriera (non é un caso che si parla di lui anche in chiave Nazionale, ndr). 6 gol e 5 assist sono i numeri che fotografano un rendimento ottimale tale da far suscitare l’interesse di diverse squadre italiane.🔗 Leggi su Serieagoal.it

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