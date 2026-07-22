Pio Esposito | Io come Milito? Lasciamo stare Poi Lautaro Bastoni e la scaramanzia sui gol

Da sportmediaset.mediaset.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal ritiro di Donaueschingen in Germania, il nostro inviato Roberto Tortora ha fatto una bella chiacchierata con il centravanti nerazzurro: "Quanti gol farò l'anno prossimo? Lasciamo stare". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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