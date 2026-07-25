La Regione Puglia ha approvato un finanziamento di oltre 55 milioni di euro destinato a Taranto. I fondi sono destinati al rilancio economico e alla transizione ecologica del mare, con interventi specifici nel settore marittimo. La somma fa parte di un progetto più ampio volto a favorire lo sviluppo sostenibile della zona e migliorare le infrastrutture legate al mare. La decisione è stata ufficializzata dalla Giunta regionale.

Tarantini Time Quotidiano Oltre 55 milioni di euro per sostenere la transizione ecologica e rilanciare l’economia del mare a Taranto. La Giunta regionale della Puglia ha approvato la delibera che rende operativa la procedura “Sea Hub” del Programma Nazionale Just Transition Fund, dando il via alla fase negoziale tra Regione, Comune di Taranto e Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione della città. Il provvedimento rappresenta un passaggio decisivo per l’avvio della progettazione degli interventi e delle successive procedure di gara, con l’obiettivo di valorizzare il sistema del Mar Piccolo e del Mar Grande attraverso investimenti destinati alla tutela ambientale e allo sviluppo delle attività economiche legate al mare. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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© Tarantinitime.it - Sea Hub, via libera della Regione Puglia: oltre 55 milioni di euro per il rilancio del mare di Taranto

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