Basile nel primo Quartiere | Oltre 65 milioni di euro per interventi pianificati per il rilancio del territorio

Da messinatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel primo Quartiere sono stati annunciati oltre 65 milioni di euro destinati a interventi mirati a migliorare la zona. Le iniziative prevedono interventi su servizi di prossimità, progetti di rigenerazione urbana, miglioramenti alla mobilità sostenibile e azioni per valorizzare il territorio. Questi fondi sono stati pianificati per avviare un rilancio concreto dell’area, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e le opportunità locali.

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Una visione concreta per rilanciare la Prima Municipalità, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio. È questo il cuore dell’intervento del candidato sindaco Federico Basile che, insieme al candidato alla presidenza Enzo Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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