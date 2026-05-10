Basile nel primo Quartiere | Oltre 65 milioni di euro per interventi pianificati per il rilancio del territorio

Nel primo Quartiere sono stati annunciati oltre 65 milioni di euro destinati a interventi mirati a migliorare la zona. Le iniziative prevedono interventi su servizi di prossimità, progetti di rigenerazione urbana, miglioramenti alla mobilità sostenibile e azioni per valorizzare il territorio. Questi fondi sono stati pianificati per avviare un rilancio concreto dell’area, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e le opportunità locali.

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