Basile nel primo Quartiere | Oltre 65 milioni di euro per interventi pianificati per il rilancio del territorio
Nel primo Quartiere sono stati annunciati oltre 65 milioni di euro destinati a interventi mirati a migliorare la zona. Le iniziative prevedono interventi su servizi di prossimità, progetti di rigenerazione urbana, miglioramenti alla mobilità sostenibile e azioni per valorizzare il territorio. Questi fondi sono stati pianificati per avviare un rilancio concreto dell’area, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture e le opportunità locali.
Una visione concreta per rilanciare la Prima Municipalità, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e valorizzazione del territorio. È questo il cuore dell’intervento del candidato sindaco Federico Basile che, insieme al candidato alla presidenza Enzo Messina.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Notizie correlate
Messa in sicurezza delle frazioni e interventi sulla rete fognaria: pianificati dal Comune lavori per oltre un milione di euroFABRIANO - Prosegue l'impegno dell'amministrazione comunale per i territori periferici e per la riqualificazione delle strade di accesso alle...
Leggi anche: Il nuovo quartiere con la zona 30 e senza barriere per disabili: interventi per oltre 700mila euro