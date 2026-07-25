Se Trump scherza ma non troppo sulla terza candidatura Il punto di D’Anna

Durante la cena dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, il presidente ha scherzato sulla possibilità di candidarsi per un terzo mandato. L’evento si è svolto dopo la sospensione della precedente serata, interrotta a febbraio a causa di un uomo armato che aveva tentato un’irruzione. La battuta ha provocato un forte silenzio tra i presenti. La scena si è svolta in un’atmosfera tesa, con l’attenzione rivolta alle dichiarazioni del presidente.

Cala il gelo quando il presidente Donald Trump ironizza sul suo terzo mandato presidenziale, nella sala della cena bis dell’Associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, ripetuta dopo la convulsa sospensione della precedente serata del febbraio scorso per la sparatoria del fallito tentativo d’irruzione di un uomo armato. Al culmine di un discorso sconclusionato, con attacchi volgari e accuse pesanti contro gli ex presidenti Obama e Biden, l’attrice Jane Fonda, la leggenda del rock Bruce Springsteen, i conduttori di talk show Jimmy Fallon e Jimmy Kimmel e molti dei giornalisti presenti, tutti hanno trattenuto il fiato quando Trump ha iniziato a parlare della possibilità di un suo terzo mandato, espressamente vietato dalla Costituzione degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Formiche.net

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