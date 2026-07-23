Studenti che registrano i docenti in classe | quando è consentito? De Martino | Il punto critico non è la registrazione in sé ma l’uso che se ne fa Il Punto

Le registrazioni di lezioni da parte degli studenti sono considerate legali, purché siano effettuate per uso personale e senza diffusione pubblica. La legge non vieta espressamente di registrare, ma stabilisce che l’uso delle registrazioni deve rispettare la privacy e i diritti di chi viene registrato. Se un video registrato finisce sui social o viene condiviso senza autorizzazione, il docente può agire legalmente per tutelare la propria immagine e i propri diritti.

Le registrazioni effettuate dagli studenti durante le lezioni sono legali? E cosa può fare un docente se un video finisce sui social o viene condiviso nei gruppi WhatsApp? Sono alcuni dei temi affrontati dall'avvocato Alessandro De Martino durante la trasmissione "Diritto in Cattedra", condotta da Francesco Bunetto e trasmessa in diretta su YouTube. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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