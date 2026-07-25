Se scrivi buffone a Vannacci lui ti fa scrivere dall’avvocato Così il generale pretende le scuse prima di chiedere il risarcimento

Le prime lettere legali sono state inviate dagli avvocati di un generale dopo che un utente ha scritto “buffone” sul suo profilo social. Il generale richiede scuse ufficiali prima di procedere con una richiesta di risarcimento. La situazione si inserisce in un contesto di reazioni online legate alla popolarità del militare, che ha ricevuto commenti negativi sui social network.

Stanno partendo le prime lettere dagli avvocati di Roberto Vannacci, che paga il prezzo della popolarità con una bella dose di hater sui social. Certo l’ex generale non sembra essersi proprio concentrato per evitarli, soprattutto dopo gli ultimi video provocatori fatti con l’AI in cui tira in ballo Giorgia Meloni, per non parlare di Elly Schlein e dell’ex premier Giuseppe Conte. Tra scenari da antica Roma e condanne a morte imperiali, al generale è bene evitare di dare del «buffone». Chi lo ha fatto nei commenti a quei video si è ritrovato una lettera nella cassetta della posta dai suoi avvocati. Come funziona la richiesta di risarcimento. L’eurodeputato eletto con la Lega impegnatissimo nelle battaglie per la libertà di parola si è affidato allo studio legale T-Legal di Roma per tutelare la propria reputazione, racconta Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

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