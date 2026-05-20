Il ministro israeliano ha condiviso un video in cui prende in giro alcuni attivisti italiani coinvolti nella flottiglia. Nel filmato, vengono mostrati commenti sarcastici rivolti agli attivisti e alle loro azioni, suscitando reazioni di sdegno e proteste da parte del governo italiano. La pubblicazione ha portato a richieste ufficiali di scuse da parte delle autorità italiane, che hanno condannato il contenuto come offensivo e inappropriato. La vicenda ha attirato l’attenzione sui rapporti tra i due paesi e sulla gestione delle critiche pubbliche.

Itamar Ben Gvir, ministro della Sicurezza Nazionale di Israele, ha visitato il porto di Ashdod. Lì, infatti, sono detenuti gli attivisti della Flotilla fermati dalla Marina militare di Tel Aviv. Nel video, pubblicato da lui stesso sui social, lo si vede irridere le persone fermate, tra cui anche diversi italiani. Il gesto ha scatenato la dura reazione del Governo italiano, con la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani che hanno convocato l’ambasciatore israeliano, pretendendo “le scuse” e sottolineando il “totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste” dell’Esecutivo. Il video di Ben Gvir Nel filmato diffuso da Ben Gvir si vedono gli attivisti con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra e il ministro che sventola la bandiera israeliana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Ben Gvir deride attivisti italiani della Flotilla in un video e fa infuriare Meloni: "L'Italia pretende scuse"

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