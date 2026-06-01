Maria De Filippi | Il cavallo è passione C’è qualcosa che ti lega a lui Ci pensi anche quando vai a dormire e ti chiedi come sta se dorme pure lui

Un grande evento di polo internazionale si è svolto a Piazza di Siena, Roma, con la prima edizione del Fip Arena Polo European Championship. Tra gli appassionati presenti, Maria De Filippi ha parlato della passione per i cavalli, sottolineando il legame che si crea con loro, anche nei momenti di relax e riposo. La manifestazione ha visto la partecipazione di squadre europee, attirando pubblico e addetti ai lavori.

Il grande polo internazionale si è radunato in Piazza di Siena a Roma con la prima edizione del Fip Arena Polo European Championship – U.S. Polo Assn. Trophy, al Galoppatoio di Villa Borghese dal 27 al 30 maggio. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri con il contributo del Ministero per lo Sport e promosso dalla Federazione Internazionale Polo, ha visto in campo quattro nazionali: Italia, Francia, Inghilterra e Svizzera. Ad applaudire c’era anche Maria De Filippi, grande appassionata di equitazione. Intervistata dalla redazione della Federazione Italiana Sport Equestri, la conduttrice ha spiegato, con al fianco Neri Pieraccini, una delle promesse sportive più importanti: “Le emozioni che provi qua e che vedi dovunque, secondo me è la passione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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