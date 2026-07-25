Scusa se porto soldi nel tuo Paese | il video degli studenti italiani in Thailandia diventa un caso diplomatico

Gli insulti di alcuni studenti italiani a una cittadina thailandese sono diventati un caso diplomatico in Thailandia. Gli adolescenti si trovavano all'estero per una vacanza-studio e quando sono stati ripresi dalla donna per gli schiamazzi in treno, l'hanno apostrofata con la frase: "Scusa se portiamo soldi nel tuo Paese". L'ambasciata italiana si è scusata per quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Temi più discussi: Rimanete in posizione, non evacuate: l'annuncio al concerto di Bad Bunny poco prima della violenta grandinata che ha interrotto l'evento; Questo è il giorno giusto per annegare i dispiaceri: il video di Carlo e Camilla che bevono birra al pub dopo la sconfitta dell’Inghilterra ai Mondiali; Non posso vivere in uno Stato dove, dopo una rapina, uno esce per strada e spara. Non posso vivere in uno Stato che concede la grazia a chi reagisce così: le parole di Tommaso Zorzi; Fanno sesso in mare al tramonto noncuranti dei bagnanti attorno: il video virale imbarazza Rimini, gli amanti focosi rischiano maxi multa da 30 mila euro.

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Good morning saturday everyone... Chiedo scusa al caso se lo chiamo necessità. Chiedo scusa alla necessità se tuttavia mi sbaglio. Non si arrabbi la felicità se la prendo per mia. (W. Szimborska) x.com