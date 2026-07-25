Scuole aperte fino al 31 di agosto è boom di iscrizioni Il pienone nelle sperimentazioni avviate I genitori | Redistribuire i 200 giorni di scuola
Le scuole in Emilia-Romagna resteranno aperte fino al 31 agosto, con un aumento delle iscrizioni e un alto afflusso nelle sperimentazioni avviate. Le famiglie hanno mostrato un forte interesse per questa soluzione, e alcuni genitori hanno chiesto di redistribuire i 200 giorni di scuola nel calendario annuale. La decisione di prolungare l'apertura scolastica ha portato a un incremento delle iscrizioni rispetto agli anni precedenti. La situazione riguarda principalmente le scuole primarie e secondarie, con un’affluenza crescente nelle strutture coinvolte.
L'apertura delle scuole prima dell'avvio dell'anno scolastico sta registrando una forte adesione da parte delle famiglie in Emilia-Romagna. I progetti sperimentali avviati a Bologna e Forlì mostrano una domanda significativa di servizi educativi tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, periodo in cui molte attività lavorative sono già riprese mentre le lezioni non sono ancora iniziate. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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