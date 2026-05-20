Scuole aperte in estate in Emilia Romagna primarie iniziano il 31 agosto | al via la sperimentazione
In Emilia-Romagna, le scuole primarie apriranno dal 31 agosto al 14 settembre per una sperimentazione estiva. In questa fascia temporale, in 42 comuni della regione, i bambini avranno la possibilità di partecipare a vari laboratori, tra attività culturali, sportive e musicali. Durante questo periodo, saranno organizzati anche momenti dedicati al gioco. La misura riguarda le scuole primarie e si inserisce in un progetto specifico che coinvolge diverse località della regione.
Dal 31 agosto al 14 settembre i bambini di 42 comuni dell'Emilia-Romagna potranno partecipare a laboratori culturali, sportivi, musicali e momenti di gioco. Il progetto nasce per aiutare le famiglie in un "periodo critico, anche in termini economici". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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