Scuole aperte in estate in Emilia Romagna primarie iniziano il 31 agosto | al via la sperimentazione

In Emilia-Romagna, le scuole primarie apriranno dal 31 agosto al 14 settembre per una sperimentazione estiva. In questa fascia temporale, in 42 comuni della regione, i bambini avranno la possibilità di partecipare a vari laboratori, tra attività culturali, sportive e musicali. Durante questo periodo, saranno organizzati anche momenti dedicati al gioco. La misura riguarda le scuole primarie e si inserisce in un progetto specifico che coinvolge diverse località della regione.

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